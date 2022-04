Kulturkreis Hösel : Kulturkreis Hösel bietet Veranstaltungen in Präsenz

Hösel Der Kulturkreis Hösel öffnet seine „Pforten“ und bietet im April weitere Veranstaltungen in Präsenz an. Unter anderem geht es in den japanischen Garten.

Am Mittwoch, 20. April, geht es in das Planetarium „Stellarium Erkrath“ mit einem faszinierenden Flug ins Weltall. Am Dienstag, 26. April, werden der japanische Garten in voller Blüte und eventuell das Teehaus besucht. Danach ist ein Treffen der Besucher zu einem ortsnahen gemeinsamen Essen geplant. Am Mittwoch, 27. April, gibt es im Oktogon in Hösel Empfehlungen für Buchlektüre von Mike Altwicker, der humorvolle und geistreiche Erzählungen parat hat. Am Donnerstag, 28. April, steht Macbeth im Goßen Schauspielhaus in Düsseldorf an, eine hochgelobte Inszenierung des Shakespeare-Dramas.