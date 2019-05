Heiligenhaus : Kulturbüro lockt mit Stadtfest in die City

Angeboten werden Beachvolleyball, Bühnenprogramm, Trödel- und Vereinsmeile.

Für den Auftakt am Donnerstag, Fronleichnam, sorgt dabei, längst traditionell, um 12 Uhr die Cover-Band der Kolpingfamilie, aus den einst „Notenlosen“ sind nun „chug-a-lug“ geworden. Ihnen folgt auf der Bühne des Rathausplatzes, an dem auch Kinderkarussells und Kirmesstände zu finden sind, um 14 Uhr der Chor der Frohsinn-Holding, bevor ab 15.30 „Ready Steady Sixties“ zum ersten Mal auf die Rathausbühne steigt. Die Coverband aus Mansfield hat „herausragende Oldies dabei, zum Beispiel von den Beatles. „Die klingen fast wie das Original“, sagt Jürgen Weger.

„Wir freuen uns auch, dass wir wieder Stände aus allen Partnerstädten haben“, sagt Veronika Kautz und kündigt an, dass die Gäste auch wieder Spezialitäten dabei haben werden. Um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Michael Beck das Fest, flankiert vom Dudelsackensemble. Den Abend beschließen dann „tomkante“ (18 Uhr) und Florian Franke und Band (20 Uhr). Währenddessen wird der Kirchplatz wieder zur beliebten Beacharea des TVH, Strandesgemäß ausgestattet vom Heljensbad. Viele Tonnen feinster Sand bieten den Boden für Beachvolleyball-Kreismeisterschaften, dem beliebten Quattro-Mix-Turnier für Jedermann am Freitag, 17 Uhr (Meldung der Teams bis 16.30 Uhr), sowie dem hochklassigen „R+M de Wit Beachvolleyballcup“ am Samstag und Sonntag samt Beachparty.

Ganz neu ist übrigens, dass der Rathaus-Innenhof am Samstag zum Kinderhof wird. „Eine Märchenerzählerin wird hier in vier Veranstaltungen in einem Zelt Märchen erzählen. Und das Netzwerk stellt eine Hüpfburg auf und schminkt die Kinder“, sagt Almuth Schildmann-Brack. Auf der Bühne zu erleben: Die Musikschule (12 Uhr), Griechische Tänze der griechischen Gemeinde (14 Uhr), Ready Steady Sixties (15 Uhr), Zydeco Annie and the swamp cats (17.30 Uhr) sowie mehr als 20 Trommler von Tahougan (19 Uhr) und KixX mit 80er Jahre Rock a lá Bon Jovi (20 Uhr).