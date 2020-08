Neue Spielzeit : Kartenverkauf für neue Spielzeit startet

Am Silvesterabend wird „Ekel Alfred“ zu Gast in Ratingen sein. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Bis zum Jahresende locken Schauspielklassiker, Konzerte, Lesungen und Kindertheater. Alle Veranstaltungen werden im Stadttheater aufgeführt. Die Theaterabis werden ausgesetzt.

Preisträger internationaler Musikwettbewerbe gestalten verschiedene Kammermusikabende. Im Dezember wird der Kabarettist Jürgen Becker zu Gast sein und in der Vorweihnachtszeit rockt die Musikshow „Motown goes Christmas“ die Bühne. Am Silvesterabend sorgt im Stadttheater die Komödie „Ekel Alfred“ frei nach der TV-Serie „Ein Herz und eine Seele“ für Lacher.