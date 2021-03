Kultur in Ratingen : Kulturamt bietet Veranstaltungen online an

Ratingen Eine Lesung, eine Theateraufführung und ein Konzert werden aufgezeichnet und gestreamt. Die Übertragungen sind auf der Youtube-Seite der Stadt Ratingen zu finden. Am 19. März geht es los.

Los geht es am Freitag, 19. März, um 19 Uhr. Der Düsseldorfer Krimiautor Horst Eckert stellt sich im Gespräch mit Tim Tobias von der Ratinger Stadtbibliothek selbst vor und liest aus seinem neuen Buch „Die Stunde der Wut“. Darin ermittelt Hauptkommissar Vincent Veih in einem Mix aus Gier, Korruption und politischen Intrigen. Das Interview mit dem Autor und die Lesung werden vorab im Medienzentrum aufgezeichnet. Die Veranstaltung wird präsentiert im Rahmen der „Nacht der Bibliotheken“, die am 19. März stattfindet.

An den Ostertagen kommen dann die Freunde der anspruchsvollen Komödie auf ihre Kosten. Das Ensemble des „Kleinen Theaters Nebenan“ führt das Stück „Kunst“ der französischen Autorin Yasmina Reza auf. Pointiert und scharfzüngig, dabei bitterböse und abgrundtief komisch, hält Reza in „Kunst“ dem Bildungsbürgertum den Spiegel vor. In der rund einstündigen Vorstellung spielen unter der Regie von Michael Schäfer die Ratinger Schauspieler Rolf Berg, Jens Hayek und Alexander von der Groeben. Und darum geht es: Serge hat ein weißes Bild gekauft, mit weißen Streifen – für nicht weniger als 20.000 Euro. Klar, dass dies das Unverständnis und den Zorn seines Freundes Marc auf sich zieht, der nicht versteht, wie Serge für solch einen „Schund“ so viel Geld ausgeben konnte. Yvan, der Dritte im Bunde, hingegen versucht zu vermitteln. Die langjährige Freundschaft der drei gerät bedenklich ins Wanken. Die Aufführung wird über Ostern zu sehen sein - von Donnerstag, 1. April bis Ostermontag, 5. April.