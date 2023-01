Theater in Ratingen Theater zum Schmunzeln und Nachdenken

Die Autoren Lutz Hübner und Sarah Nemitz nehmen in dem Schauspiel Wunschkinder Generationenkonflikte aufs Korn und liefern dabei viel Stoff zum Schmunzeln und zum Nachdenken. Am Freitag, 13. Januar, ab 20 Uhr wird das Stück im Stadttheater Ratingen die Zuschauer mitnehmen auf eine turbulente Reise durch den Familienalltag mit Heranwachsenden. Welche Wünsche projizieren wir auf unsere bürgerlich wohlbehüteten Kinder, und wie kommen junge Menschen in einer Welt mit einem Überschuss an Optionen, aber auch mehr oder weniger gut getarntem elterlichen Druck zurecht? Wer entscheidet, was akzeptable Lebensziele sind und was ein glückliches Leben ist? In den Hauptrollen sind Martin Lindow, Carolin Fink und Katharina Heyer zu sehen.