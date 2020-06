Vorhang auf! : Kulturamt plant neue Spielzeit ab September im Stadttheater

Ratingen Das Programm steht bereits, Verträge sind abgeschlossen. Der Vorverkauf startet erst im August, um arbeitsintensive Rückabwicklungen zu vermeiden.

(jün) „Wir vermissen Sie“ steht seit Beginn der Corona-Krise auf einem Banner, das am Stadttheater hängt. Ab September soll sich die Spielstätte wieder füllen. „Stand jetzt planen wir im September mit der nächsten Spielzeit zu starten“, sagt Kulturamtsleiterin Andrea Töpfer.

Da die vergangenen Monate und Wochen gezeigt haben, dass sich die Lage schnell ändern kann, will das Kulturamt auch erst im August in den Kartenvorverkauf starten. Denn die vielen Absagen in diesem Frühjahr haben dem Kulturamt aufgezeigt, wie viel Arbeit die Rückabwicklungen machen.