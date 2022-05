Sommerbühne in Ratingen : Der Sommer bringt Comedy und Musik

Matthias Stamm, Kulturamt, und Beigeordneter Patrick Anders (v.l.) präsentieren das Programm für die Sommerbühne an der Stadthalle. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Für sechs Veranstaltungen in den Sommerferien wird die Seeterrasse an der Ratinger Stadthalle zur Freilichtbühne. Zu Gast sind Kabarettisten und Musiker. Ein Abend gehört Künstlern aus der Dumeklemmerstadt.

Ursprünglich aus der (Corona)-Not geboren, schickt sich die Ratinger Sommerbühne an, einen festen Platz im Veranstaltungskalender zu buchen. Ab 14. Juli geht die Veranstaltungsreihe in die dritte Runde – erstmalig ohne Pandemie-Beschränkungen.

Im Sommer 2020 hob das Kulturamt die Sommerbühne aus der Taufe und schlug damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits sollte Künstlern, die aufgrund der Pandemie nicht auftreten konnten, mit Open-Air-Veranstaltungen die Möglichkeit eröffnet werden, wieder auf der Bühne zu stehen. Gleichzeitig kamen die Ratinger trotz geschlossener Konzerthäuser und Theater in den Genuss, Kultur zu erleben. Andererseits sollte das Areal, das im Jahr 2010 für mehr als eine halbe Million Euro umgestaltet wurde, zum Leben erweckt werden.

Info Das Programm der Sommerbühne Donnerstag, 14. Juli Wildes Holz, „Grobe Schnitzer“ Freitag, 15. Juli Andrea Volk, „Mahlzeit! Büro und Bekloppte“ Donnerstag, 21. Juli Matthias Reuter, „Karriefreies Wohnen“ Freitag, 22. Juli Heimatsound Ratingen mit Mila Mettenmeyer, Anton Lenger und Svenja Kupschus und Max Lenz Donnerstag, 28. Juli Piplies & Laminga, „Zum Glück lustig“ Freitag, 29. Juli 6-Zylinder, „Jetzt auch konisch“

Das Konzept ging auf. Gleich im ersten Jahr durften sich die Veranstalter über einige ausverkaufte Veranstaltungen freuen. Und auch im Folgejahr zeigten sich viele Besucher begeistert von der Kulisse am See. Ab Donnerstag, 14. Juli, wird jetzt die dritte Sommerbühne eingeläutet.

„Dieser Platz wird unter Wert genutzt“, findet Patrick Anders, Erster Beigeordneter der Stadt Ratingen. Zentral gelegen und doch umgeben von Grün bietet er eine idyllische Kulisse für Veranstaltungen. Und doch hat die Stadt ein wachsames Auge auf die Zahl der verkauften Tickets. „Wir haben in diesem Sommer deutlich mehr Konkurrenzveranstaltungen, gegen die wir uns behaupten müssen“, so Anders.

Maximal 270 Gäste können jeder der sechs Veranstaltungen beiwohnen. Damit, so die Veranstalter, sollte sich unter den Gästen noch ein angemessener Abstand einhalten lassen. Das Programm, so Anders, sei so ausgewählt, dass für alle Zielgruppen ein Angebot gemacht werden könne. „Wir bieten eine bunte Mischung aus Musik und Kabarett.“

Ein Abend der Sommerbühne ist für Ratinger Künstler reserviert. Unter dem Motto „Heimatsound“ stehen am 22. Juli Mila Mettenmeyer, Anton Lenger und Svenja Kupschus und Max Lenz auf der Bühne. Mettenmeyer ist eine junge Liedermacherin. Ihre Songs, die Themen wie Liebe, Freundschaft oder die Natur behandeln, bringt sie mit einfühlsamer Stimme und einer Akustikgitarre auf die Bühne. Soulig und emotional wird es mit Anton Lenger und Svenja Kupschus. Sonst als Mitglieder der Band Frody And The Fool unterwegs, interpretieren sie ihre Songs zweistimmig und mit Piano ganz neu. Mit Max Lenz fieberten viele Ratinger im Jahr 2020 bei The Voice of Germans mit. Gleich zum Auftakt sang sich Lenz in die Herzen aller vier Coaches, startete schließlich im Team von Nico Santos. Jetzt wird der Sänger zum ersten Mal in seiner Heimatstadt vor Publikum auftreten.

Zum Auftakt der Sommerbühne zeigen Wildes Holz, wie auch aus den gröbsten Schnitzern noch etwas Kreatives entstehen kann. Andrea Volk nimmt den Alltag im Büro kabarettistisch aufs Korn. Matthias Reuter spielt satirische Songs und liest Gedichte und Geschichten über das Wohnen im vierten Stock, währen draußen der Wahnsinn um sich greift. Die beiden Vollblutkomödiantinnen Piplies und Laminga haben auf Fragen des Lebens die passende Antwort, und die wird frei improvisiert. 6-Zylinder sind seit inzwischen 30 Jahren Vokalkunst der Extraklasse – irgendwo zwischen Rock‘n‘Roll, Jazz und Schlager, Country, Blues und Pop.