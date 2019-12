Kultur-Wegweiser : Zwischen den Jahren ist viel Musik drin

Die Rock-Veteranen von „Claymore“ beschenkten ihre Fans in der Kant-Aula schon vor dem Fest. Foto: Blazy, Achim (abz)

HEILIGENHAUS Pause von Besinnlichkeit? Vor dem Fest wurde am Wochenende noch einmal ordentlich gerockt. Zwischen den Jahren lockt noch ein Traditionstermin und handgemachte Livemusik gibt es auch zum Jahresbeginn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Das Veteranen Rockting ist so etwas wie das alljährliche Klassentreffen all derjenigen, die mit und über den Heiligenhauser Club miteinander verbunden sind – oder ihn schlicht in lockerer Atmosphäre, bei guter Musik kennen lernen wollen.

Wie viele Jahre es das Veteranen Rockting schon gibt? Das weiß keiner mehr so genau. Die Hauptsache sei doch, dass es diese Tradition überhaupt noch gibt. Und so wurde auch am Samstag wieder zur Party geladen, bei der in gemütlicher Atmosphäre gelacht, geklönt und gefeiert werden konnte. Nur wenige hundert Meter weiter wurde gleichzeitig ebenso gefeiert: „Claymore“ haben mit einem Doppelkonzert am Freitag und am Samstag die Rückkehr in ihr Wohnzimmer, die Kant-Aula gefeiert. Die Rückkehr in der für sie und ihre Fans heiligen Hallen war von ihren Fans nach dem Abschied von der Bühne 2011 so sehnlichst erwartet worden, das die Konzerttickets für das ursprünglich nur für Samstag geplante Konzert in hohem Tempo ausverkauft waren. Einen Vorgeschmack lieferten sie bereits im letzten Jahr auf dem Stadtfest.

INFO Zeitreise in die 80er Jahre Am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, lädt der Club zur Zeitreise: Bei der 80er Party soll Nenas „99 Luftballons“ ebenso zu hören sein, wie Kim Wildes „Kids in America“, „Take on me“ von A-Ha oder auch „I’m gonna be“ von The Proclaimers.

Gemeinsam mit dem Kulturbüro als Veranstalter verdoppelten die Musiker kurzerhand ihre Konzertzahl zum Jahresende und spielten in teilweise neuer Besetzung und mit hochkarätigen Gästen auf. „Insgesamt sind wir eine neue Band, man entwickelt sich schließlich weiter. Wir spielen neue Songs, aber wir covern auch uns selbst“, kündigte Sänger Volker Sauer bereits im Vorfeld an. Und eines stand sowieso fest: Ohne die Klassiker geht’s nicht.

Einen Nachschlag für die Fans von handgemachter Livemusik gibt es dieses Jahr natürlich auch noch und damit ein schwer beliebter Traditionstermin: Albie Donnelly`s Supercharge wird am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), noch einmal die Zeit zwischen den Jahren versüßen.

Dann heißt es wieder Vollbart, volltönende Stimme und volles Programm. Der gebürtige Liverpooler Saxofonist Donnelly begann seine Karriere als Studiomusiker in London, produzierte Musik für Bob Geldof, The Boomtown Rats, Graham Parker sowie andere namhafte Künstler und er teilte sich Bühnen mit Chuck Berry, B.B. King und Queen. 1973 gründete er Supercharge, die Band, mit der er bis heute auf europäischen Bühnen steht. Im Gepäck dabei: virtuosen Blues, Soul und R&B. Der Termin nach dem Weihnachtsfest und vor dem Jahresübergang gehört nicht nur für den 72-jährigen „Mister Supercharge“ fest in den Kalender, sondern auch für seine Fans. Karten gibt’s für 18 Euro im Vorverkauf und 21 Euro an der Abendkasse.Die Clubbühne an der Hülsbecker Straße 16 und damit auch die RockME-Konzertreihe eröffnen im neuen Jahr dann am Freitag, 17. Januar, 20 Uhr, die Velberter Power Rock Formation „Paranotic“ sowie die Hildener Post Grunger von „Act of Apathy“, die beide die Leidenschaft für die Nischen-Genres des Rock verbindet. (Tickets im Vorverkauf 6 Euro, an der Abendkasse 9 Euro). Mit „Cúig“ kommen dann am Mittwoch, 22. Januar, bekannte Gesichter in den Club, die schon mehrmals auf Heiligenhauser Bühnen standen.

Die jungen Iren werden ihre eigenen, modernen Interpretationen der klassischen Folkmusik dabei haben. Für die Anhänger von handgemachter Livemusik ist der Jahresübergang also gesichert.