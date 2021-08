Konzert der speziellen Art in Heiligenhaus : Start in den Kulturherbst mit den „6-Zylindern“

Start in den Kulturherbst mit den „6-Zylindern“

Konzert der speziellen Art in Heiligenhaus

Heiligenhaus Die Ferien sind um und die Kulturmacher in der Stadt blicken voraus. Voller Vorfreude, allerdings auch mit pandemiebedingten Vorbehalten.

(RP/köh) „Kultur live erleben – wir sind vorsichtig optimistisch und so blicken wir erwartungsvoll auf das a-capella-Konzert der Band 6-Zylinder am Samstag, 11. September“, sagt Kulturbüro-Chefin Kathrin Neuhaus.

In ihrem aktuellen Programm „Jetzt auch konisch!“ laufen die fünf smarten „Jungs“ zu Höchstform auf und surfen munter durch alle Stilrichtungen. In rasantem Genre-Switch zwischen Rock‘n Roll, Country, Blues, Jazz, Funk Schlager und Pop geht es hochtourig durch die Welt der Hits. Mitreißende Songs, schöne Balladen (Adele, The Script, Soulsister) im gekonnten Wechselspiel mit gepflegtem Blödsinn. Abwechslung und Kontraste sorgen immer wieder für Überraschungen, genauso wie Eigenkreationen und die gekonnt „zylindrischen“ Bearbeitungen bekannter Originale. Und natürlich mit im Gepäck haben die fünf Vokalhumoristen den ein oder anderen Song über die Sitten und Gebräuche ihrer geliebten, westfälischen Heimat und deren Bewohnern.