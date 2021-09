Programm in Heiligenhaus : Kultur kehrt live auf die Bühne zurück

Das Moving Shadows Schattentheater ist schon einmal in der Kant-Aula aufgetreten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Das Kulturleben in Heiligenhaus hat im Herbst einiges zu bieten, allerdings mit weniger Besuchern und auf Abstand. Abwechslung gibt es dennoch mit Lesungen, Musik und einem Schattentheater.

„Es kann (wieder) losgehen“, freut sich Kulturbüro-Chefin Katrin Neuhaus und hat für den September eine große Zahl an kulturellen Ankündigungen im Gepäck.

„Die neue Coronaschutzverordnung ist gültig und somit greift auch die 3G-Regel bei allen Veranstaltungen in Heiligenhaus. Die Gesundheit der Gäste, Künstlerinnen und Künstler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle, sodass wir weiter mit einer begrenzten Platzanzahl in das zweite Halbjahr des Kulturprogramms starten. Aber nicht weniger Vorfreude, Kultur wieder live auf die Bühne bringen zu dürfen.“ Neuhaus bittet die Besucher, sich vor jeder Veranstaltung auf www.heiligenhaus.de über etwaige aktualisierte Corona-Sonderregelungen zu informieren.

Info Diese Regeln gelten für den Kultur-Besuch Es gilt Maskenpflicht in Innenräumen und die 3G-Regel, Zugang haben also vollständig Geimpfte (Impfnachweis älter als 14 Tage), Genesene (positives PCR-Testergebnis älter als 28 Tage und nicht älter als 6 Monate) und Getestete (Schnelltest nicht älter als 48h). Selbsttests sind nicht ausreichend. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass es keine Test-Möglichkeit am Veranstaltungsort geben wird.

Nach den ersten Veranstaltungen am Wochenenende geht’s bereits heute Abend, 19 Uhr, mit einer Lesung im Rahmen der Neanderland-Biennale weiter: Bei gutem Wetter im John-Steinbeck-Park, bei schlechtem nur ein paar Schritte weiter in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums. Der freie Autor und Literaturvermittler Tilman Strasser, Jahrgang 1984, ist bereits zum zweiten Mal als Regionenschreiber im Bergischen Land unterwegs. Weil das erste Mal so schön war, interviewte er im Rahmen eines Stipendiums (stadt.land.text NRW) bereits im vergangenen Jahr Bewohnerinnen und Bewohner der Region. Und bastelte Texte aus ihren Erzählungen, um die Gegend in Geschichten zu kartographieren.

In diesem Jahr vollendet er die Karte aus bergischen Begebenheiten und liest nun die besten Texte, gespickt mit den würzigsten Anekdoten ihres Zustandekommens. Da ist der Krankenpfleger, der Science-Fiction liest; da sind die Zwillinge, die sich im Wald verlaufen haben; da ist die Frau an der Käsetheke wie der Maler auf dem Hochsitz; da sind Berichte vom Leben, so bunt und einmalig wie das Leben im Bergischen Land selbst. Eintritt: betaal wat de häs, gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.

Am Samstag, 11. September, 20 Uhr, lädt die münsteraner a-capella Band „6-Zylinder“ zur „Vokalkunst der Extraklasse“ und „gepflegten Blödsinn“ und surft munter durch einen rasantem Genre-Switch zwischen Rock‘n Roll, Country, Blues, Jazz, Funk Schlager und Pop. Karten im Vorverkauf 20 Euro, Abendkasse 24 Euro.

Paul Millns & Butch Coulter spielen am Mittwoch, 15. September, 20 Uhr, im Club. Paul Millns ist ein Muss für alle Liebhaberinnen und Liebhaber des Blues und Souls. Der Brite mit der kraftvollen, rauchigen Stimme kommt gemeinsam mit seinem Bandkollegen. Im Club präsentiert der Soul-Poet seine ausdrucksstarken Texte verpackt in gefühlvolle Klänge. Der aus Norfolk stammende Sänger, Songschreiber und Pianist gehört zu den besten Blues-Musikern Englands. Karten im Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 19 Euro.

Friedemann Wuttke zeigt am Samstag, 18. September, 19.30 Uhr, im Museum Abtsküche, wie facettenreich ein einziges Musikinstrument, die Gitarre, sein kann. „Ein Musiker, der nicht nur sein Instrument und seine Musik liebt, sondern das Publikum teilhaben lässt an der Begeisterung, die seine Musik in ihm immer wieder auslöst“, heißt es in der Ankündigung. Karten für 16 Euro im Vorverkauf, Abendkasse 19 Euro.