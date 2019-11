Ratingen : Kürzeres Studium für Kollegschüler

Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) und das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg beschließen Kooperation.

(RP) Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Mettmann und das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg in Ratingen planen mit dem Studiengang Angewandte Informatik den nächsten Schritt beim Übergang von der Schule zum Beruf. Zur Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages trafen sich jetzt die Leiterin des Berufskollegs, Heidi Abbenhaus, und der Leiter der Fachhochschule, Prof. Dr. Andreas Brandt, in Ratingen.

Der verkürzte Bachelor-Studiengang Angewandte Informatik richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die am Berufskolleg in Ratingen bereits eine Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten absolvieren. In intensiver Vorarbeit wurden die Lehrpläne der schulischen Ausbildung mit den Inhalten der ersten beiden Semester verglichen und durch die FHDW als gleichwertig anerkannt. Damit können Informatik-Absolventen des Berufskollegs das Studium der Angewandten Informatik von drei auf zwei Jahre verkürzen und ihren Bachelor of Science deutlich früher als sonst erwerben.