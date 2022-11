Künstlerloge Ratingen : Neue Ausstellung in der Künstlerloge

Ratingen Künstlerduo aus der Schweiz präsentiert Videoinstallation zum Thema „Freier Fall“. Die Schau entfaltet besonders in der Dämmerung ihre Wirkung.

Freier Fall beruht auf einem, in Zeitlupe aufgezeichneten Video des mittelalterlichen Mühlrades der Papiermühle in Basel. Die 16 Minuten lange Videoaufnahme mit ihrer scheinbar monotonen Repetition, zeigt beim Näherkommen ein kontinuierlich sich veränderndes, filigranes Formenspiel. Die gleichmäßige Drehung des Wasserrades verstärkt die gegenläufige Bewegung des von den bemoosten Schaufeln heruntertriefenden Wassers. Es bilden sich immer neue Rinnsale, die sich, der Schwerkraft folgend, in Perlenketten auflösen, sich langsam in einen hypnotischen Fluss verwandeln, um unten aus dem Bild zu verschwinden.