Kunst in Ratingen : Neue Ausstellung mit Thyra Schmidt in der Künstlerloge

Ratingen Die Künstlerloge an der Calor-Emag-Straße lädt ab Samstag, 5. September, zu einer neuen Ausstellung ein. In der Zeit von 12 bis 14 Uhr wird die Künstlerin Thyra Schmidt die neue Schau eröffnen.

() Thyra Schmidt thematisiert in ihren textbasierten Arbeiten stets zwischenmenschliche Begebenheiten. So auch in ihrem Text innen inside intérieur, den die Künstlerin auf Deutsch, Englisch und Französisch in den Fenstern der Künstlerloge plakatiert. Thyra Schmidt formuliert mit wenigen Zeilen einen fließenden Übergang zwischen haptischer Berührung und rein visueller Kommunikation. Die dreisprachige Textarbeit ist in neun Plakaten mit weißer Schrift auf blauem Grund gestaltet, wobei jeder Sprache ein bestimmter Blauton zugeordnet ist. In ihrer sich wiederholenden und dabei sprachlich durchmischten Anordnung bilden die Textbögen eine changierende Farbreihe, die sich in die Architektur der Künstlerloge einfügt. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen. Die Künstlerloge ist jederzeit von außen einsehbar. Die Künstlerin wird an den Sonntagen, 26. September, 17. Oktober und 31. Oktober 2021 von 14 bis 16 Uhr anwesend sein. Für den Besuch gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung.