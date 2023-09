Neu auf dem Musikmarkt Paulinko mit neuer Single

Urbannino pendelt musikalisch zwischen Indie, Postpunk, NDW, Pop und Punk. Der in Hamburg lebende Künstler erzählt in seinen Texten über die Dinge die den jungen bis mittelalten Menschen so im zeitgeistigen Hedonismus-Leben umtreiben: Leben, Rausch, Liebe, Exzess, Wut, Heartbreakerei und irgendwie auch von vielem dazwischen. Feinster NDW-Sarkasmus meets „Bitte lass mich nie wieder los!“-Indieromantik. Urbannino kann hart, aber auch soft und macht vor allem Lust auf mehr. Jetzt gibt es die Interpreten also in Kombination.