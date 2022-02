Kunst in Ratingen : In jedem Bild steckt ein Geheimnis

Das Triptychon von Dietrich Stalmann war eines der ersten Werke, das in der Versöhnungskirche in West ausgestellt wurde. Es hängt dort bis heute. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Berliner Künstler Dietrich Stalmann ist nach elf Jahren wieder mit einer Ausstellung zu Gast in der Versöhnungskirche in Ratingen West. Seine farbenfrohen Werke lassen viel Raum für Interpretation.

Von Andrea Bindmann

Mit einer Kunstausstellung im Kirchenraum begab sich die evangelische Versöhnungskirche in Ratingen West im März 2011 auf neues Terrain. „Wir suchten damals nach neuen Möglichkeiten der Kommunikation“, so Pfarrer Matthias Leithe. Das Konzept kam an und so geht die Reihe Kunst und Kirche inzwischen ins elfte Jahr.

Der erste Künstler, der seine Arbeiten in der Versöhnungskirche präsentierte – und damit einer der „Geburtshelfer“ der Aktionsreihe – war der Berliner Künstler Dietrich Stalmann. Sein farbenfrohes Triptychon stieß im Jahr 2011 nicht bei jedermann auf Wohlwollen. „Die Gemeinde hat zunächst mit dem Werk gefremdelt“, erinnert sich Leithe. Mehr und mehr freundeten sich die Kirchenbesucher mit der Arbeit an. Die Gemeinde kaufte das Werk. Bis heute ist es in Ratingen West zu sehen und ist inzwischen so etwas wie das Markenzeichen der Gemeinde.

Info Ausstellung in der Versöhnungskirche Der Berliner Künstler Dietrich Stalmann präsentiert seine Werke ab Sonntag, 6. März, in der Versöhnungskirche in Ratingen West. Die Ausstellung wird um 11 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet. Der Künstler wird zur Vernissage anwesend sein. Die Bilder werden bis Juni in Ratingen zu sehen sein.

Zum zehnten Geburtstag der Ausstellungsreihe sollte Stalmann erneut in Ratingen West ausstellen. Doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Im März wird der Künstler erneut mit seinen Arbeiten in der Versöhnungskirche zu Gast sein. Wer das Triptychon ins Herz geschlossen hat, darf sich auf den Bilderzyklus mit dem Titel „Hymnus“ besonders freuen.

Dietrich Stalmann lebt und arbeitet in Berlin. Foto: Stalmann

„Die Bilder der aktuellen Ausstellung sind beinahe zeitgleich mit dem Triptychon entstanden“, erklärt Dietrich Stalmann. Abstrakt und farbenfroh sind wohl Attribute, die am ehesten auf die Werke in unterschiedlichen Formaten zutreffen. „Sie zeigen menschliche Figuren – eingebettet in Formen und Farben – die aufeinander zugehen oder durch Licht zum Leben erweckt werden“, beschreibt Stalmann seine Werke. Dabei lässt der Künstler offen, ob der Betrachter sich selbst in den Bildern wiederfindet, in seine eigene Seelenlandschaft eintaucht oder Aspekte seiner Umwelt entdeckt. Jedes Bild birgt ein Geheimnis und „lässt für jeden Betrachter Interpretationsmöglichkeiten offen“, so Stalmann. Eine zentrale Rolle spiele jedoch das Licht als Erweckung des Lebens. Dabei sind die Farben nicht zufällig gewählt. „In der Liturgie spielen Farben eine wichtige Rolle“, erläutert Pfarrer Leithe. „Allein durch die wechselnden Altartücher stehen die Bilder im Dialog mit den Farben des Kirchenjahres.“