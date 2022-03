Kunst in Ratingen : Lintorfer Künstlerin lädt zur Ausstellung in ihr Atelier ein

Lintorf Die Ratinger Künstlerin Natascha Bauer öffnet vom 25. bis 27. März ihr Atelier pARTs am Konrad-Adenauer-Platz 6 in Lintorf. Gemeinsam mit Elisabeth Wagner und Ulrike Opdemon präsentiert sie Werke unter dem Titel RED.

() Natascha Bauer arbeitet seit fünf Jahren in ihrem Atelier am Konrad-Adenauer-Platz. Dort bietet sie auch Kurse für interessierte Kinder und Erwachsene an. Im Herbst 2020 hat Bauer mit ihrem Abschluss zur zertifizierten Mosaikkünstlerin ihr künstlerisches Repertoire noch einmal erweitert. Dreimal im Jahr treffen sich die befreundeten Malerinnen, die alle ein Studium der Malerei und Zeichnung absolviert haben, in ihrem Atelier und malen dort gemeinsam zu einem vorher abgesprochenen Thema.

Der Name RED zielt nicht nur auf die unterschiedlichen Orte, in denen die Malerinnen zu Hause sind, sondern auch auf die Farbe Rot, die in ihrer Malerei so gut wie nie fehlen darf. Entweder ist sie direkt oder in Abmischungen präsent.