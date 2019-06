Ratingen : Kühler Wein bis nach Mitternacht

Bei den Temperaturen war vor allem Weißwein gefragt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Vier Tage lang präsentierten Winzer auf dem Schützenplatz in Lintorf ihre Ware.

LINTORF (mvk) „Wir schätzen, dass so an die 10.000 Besucher an den vier Tagen gekommen sind“, sagte Peter Unruh von der Werbegemeinschaft zufrieden bei einem Kontrollgang über den Festplatz.

Beim Aufbau am Mittwochabend sah er erst gar nicht gut aus, schauten die Winzer Achenbach, Busch, Dorsten, Hammen und Knell sowie die Organisatoren der Werbegemeinschaft noch besorgt gen Himmel. Es gewitterte und heftige Windstöße ließen beinahe die aufgestellten Zelte und Tische fort wehen. Doch als am folgenden Tag der beliebte Weinmarkt auf dem Lintorfer Schützenplatz offiziell eröffnet wurde, hatte Petrus ein Einsehen mit den Weinliebhabern. Bis auf drei kurze aber heftige Regenschauern am Donnerstag blieb es trocken und die Sonne strahlte vom Himmel.

Ideale Voraussetzungen für die allseits beliebte Veranstaltung, finden sowohl Veranstalter als auch Besucher. An allen vier Tagen strömten die Besucher auf den Platz und ließen sich die leckeren Tropfen aus Rheinhessen aber auch anderen nationalen und internationalen Anbaugebieten schmecken. Vor allem am Abend war es wieder rappelvoll. Die Weinanbieter hatten gut zu tun, die Besucher mit ihren Rebensäften zu versorgen und auch immer noch mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um über die diesjährigen Weine zu informieren.