In Breitscheid Küchenbrand in Breitscheid: Bewohner rettet sich mit Katze ins Freie

(kle) Einsatz für die Feuerwehr am Mittwochnachmittag auf dem Roßbruchring in Breitscheid. Um 17.04 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Küchenbrand alarmiert. In einem gerade erst neu bezogenen Einfamilien-Bungalow war ein Kühlschrank in Brand geraten. Das Feuer breitete sich unter starker Rauchentwicklung schnell auf das Mobiliar der Küche aus.