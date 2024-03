Naturschutz in Heiligenhaus Sorge um Krötenschutz an der Kettwiger Straße

Bereits vor Beginn der Amphibienwanderungen hatte die Stadt bereits auf geltende Regelungen im Detail hingewiesen. Bis 30. April gilt die Vollsperrung der Kettwiger Straße sen. Diese Vollsperrung erstreckt sich von der Kettwiger Straße Haus-Nr. 155 bis zur Einmündung Am Sprung. Die Zufahrtsmöglichkeit von der Ruhrstraße aus kommend über die Kettwiger Straße zum Am Sprung bleibt bestehen. Darüber hinaus ist bereits für den Zeitraum bis 30. April zum Schutz der Amphibien die Abtskücher Straße besonders ausgeschildert. Es gilt Tempo 30. Auch auf dem Flurweg am Abtskücher Teich wird auf die Krötenwanderung per Schild hingewiesen.