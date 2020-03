Helfer im Einsatz : Krötenwanderung beginnt in den nächsten Tagen

(RP) Der Frühling ist da. Und in den nächsten Tagen, sobald es noch etwas wärmer wird, werden auch die Kröten wieder los marschieren. So werden sich tausende Tiere auf ihren jährlichen Weg zu dem Teich begeben, wo sie geboren worden, um dort ihre Eier abzulegen.

So machen an vielen Straßen Hinweisschilder auf die Wanderung aufmerksam, um Autofahrer zu vorsichtigem und langsamen Fahren anzuhalten. Und an vielen Straßen sind kleine Zäune mit Eimern davor angebracht, in denen die Kröten gesammelt werden. Diese Eimer werden dann täglich von ehrenamtlichen Helfern geleert und die Kröten so sicher zu ihrem Gewässer gebracht.