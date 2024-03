Verkehr in Heiligenhaus Straßen gesperrt - Ursachen unterschiedlich

Geänderte Verkehrsführung gilt von der kommenden Woche an (ab 11. März), für die Bergische Straße. Dort beginnen die Arbeiten an einem weiteren kleinen Kreisverkehr. Hier müssen im Kreuzungsbereich noch alte Leitungen der Straßenabläufe ausgebaut, sowie neue Leitungen gelegt und an den Kanal angeschlossen werden. Zudem muss das Hochwasserwarnschild des BRW, welches in der südlichen Hülsbecker Straße steht und auf Hochwasser im Laubecker Bach hinweist, versetzt werden. Anschließend wird dann nach aktuellem Zeitplan am 26. März die Betonmittelinsel des Kreisverkehrs gesetzt. In der darauffolgenden Woche sollen die Asphaltarbeiten ausgeführt werden. Für all diese Arbeiten muss ab Montag, 11. März, die Vollsperrung der Straße geändert werden. Da die Hülsbecker Straße in Richtung Südring für die Arbeiten komplett gesperrt werden muss, läuft der Verkehr so: In der Kreuzung Bergische Straße / Hülsbecker Straße ist nur die Fahrbeziehung von West (von Aral-Tankstelle) nach Süd (ins Wohngebiet) und andersherum