Zankapfel L239 in Ratingen Mahnung an Planer: Sicherheit nicht hintenan stellen

Während die Landesregierung in ihrer Antwort aus dem vergangenen Jahr noch ankündigte, eine Verzögerung der Sanierung aufgrund des Ziels, beide Vorhaben gleichzeitig umzusetzen, unbedingt vermeiden zu wollen, ist nun – ein Jahr später - lediglich die Rede davon, besonders schlechte Abschnitte der L 239 vorzeitig zu sanieren. Das Ziel einer parallelen baulichen Umsetzung verfolge man hingegen grundsätzlich weiter. So referiert es Wedel weiter. Kommentar des Abgeordneten, der zugleich kommunalpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist: „Im Ergebnis bedeutet dies, dass das von Oliver Krischer (Grüne) geführte Verkehrsministerium dem Druck der lokalen Vertreter der Regierungsfraktionen nicht standhalten konnte und in der Konsequenz dem vom Landesbetrieb Straßen.NRW selbst dargelegten Sanierungsbedarf nicht gerecht wird.“