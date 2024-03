Angebot in Heiligenhaus Ideen sammeln für alle Altersgruppen

„Ich wohne direkt um die Ecke an der Bergischen Straße.“ Sagt die neue Club-Chefin Kristina Mauer. Seit Anfang März ist die 40-jährige Diplompädagogin im Club an der Hülsbecker Straße zuständig für - eigentlich alles. Das bringt die besondere Stellung in einer sehr besonderen Einrichtung eben so mit sich. Da kann auch räumliche Nähe zum Arbeitsplatz nur nützen.