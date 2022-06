Nach Brandstiftung und Raubversuch in Heiligenhaus : Ermittler am Hefelmannpark unterwegs

Der Hefelmannpark ist ein Anziehungspunkt mitten in der Stadt. Foto: Fries, Stefan (frs)

Heiligenhaus Ein versuchter Raub am Samstag im Park beschäftigt die Ermittler der Kripo. Können vier Verdächtige auch Licht bringen in Fälle von Brandstiftung, zu denen es in jüngster Zeit direkt in der Nähe kam? Vorerst ist das Spekulation.