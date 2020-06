Einsatz : Einbrecher sorgen für Gasaustritt in leerem Haus

Einbrecher waren laut Polizei für einen Gasaustritt in einem leerstehenden Haus an der Mülheimer Straße verantwortlich. Die Polizei hatte am Dienstagnachmittag wegen eines Einsatzes der Feuerwehr die Mülheimer Straße zwischen Backhausfeld und Hochstraße für Fußgänger und den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt (die RP berichtete bereits). Anwohner im unmittelbaren Nahbereich durften ihre Wohnungen nicht verlassen. Die Stadtwerke trennten am Einsatzort alle Versorgungsleitungen unbewohnter Objekte, um weitere Gefahren auszuschließen.

Erste Ermittlungen führten sehr schnell zu dem Ergebnis, dass ein oder mehrere bislang unbekannte Straftäter in der Zeit zwischen dem 16. April und dem 17. Juni 2020 in das leerstehende Gebäude, aber auch in ein unmittelbar benachbartes, ebenfalls leerstehendes Gebäude sowie in eine Lagerhalle eingebrochen waren. In einer Erdgeschosswohnung, wie auch in den Räumen einer ehemaligen Gaststätte, entwendete man gleich mehrere Meter Kupferrohre aus den häuslichen Versorgungsleitungen. Diese wurden abgeschnitten und abtransportiert. Bei einer der zerstörten Versorgungsleitungen handelte es sich um eine Gasleitung, deren Beschädigung für unbestimmte Zeit Gas austreten ließ.