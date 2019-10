Kriminalität : Falsche „Polizisten“ sind wieder erfolgreich

Ratingen Dabei entstand zwei Seniorinnen ein erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

(JoPr) Am Dienstag wurden zwei Ratingerinnen Opfer von Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgaben. Dabei entstand für die beiden Seniorinnen ein erheblicher Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Einer 75-Jährigen erzählte ein Anrufer, er sei Polizist, ein Einbruch stehe bevor und auch auf der Bank sei das Geld nicht mehr sicher. Der Mann setzte die Seniorin derart unter Druck, dass diese tatsächlich zu ihrer Bankfiliale ging und dort eine hohen fünfstelligen Geldbetrag abhob, welchen sie dann an ihrer Wohnadresse einem Abholer übergab. Beschreibung: circa 160 cm, dunkle, kurze, lockige Haare, mittleres Alter, dunkle Jacke, löchrige Jeans.