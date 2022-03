Kriminalität im Kreis Mettmann : Erkrather Seniorin um den Familienschmuck betrogen

Die Erkratherin wurde Opfer eines Schockanrufers. Foto: dpa/Fabian Strauch

Kreis Mettmann Vor Schockanrufen hat die Kreispolizei schon oft gewarnt. Und dennoch fallen Senioren immer wieder darauf rein. In diesem Fall war eine Erkratherin jenseits der 80 das Opfer.

Eine über 80 Jahre alte Erkratherin ist von Unbekannten um ihren Familienschmuck gebracht worden. Den monetären Wert schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Der ideelle Wert: unbezahlbar. Die Seniorin fiel laut Polizeibericht auf einen Schockanruf herein.

So viel weiß die Polizei bislang: Am Dienstag erhielt die Seniorin gegen 15.30 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Eine unbekannte Anruferin gab sich als Polizeibeamtin aus. Sie teilte der Seniorin mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Familienvater ums Leben gekommen sei. Eine weitere Frau gab sich anschließend als die Tochter der Seniorin aus, weinte am Telefon und bat um Hilfe.

Die falsche Polizeibeamtin forderte Geld und Schmuck, damit die Haftzeit der vermeintlichen Tochter verkürzt werden könne. Die Seniorin glaubte, die Stimmer ihrer Tochter am Telefon erkannt zu haben und verstaute hochwertigen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in einer Tasche. Sie folgte den Anweisungen der Anruferin und übergab die Tasche gegen 17 Uhr an einen Mann an der Düsseldorfer Straße. Etwas später bekam die Seniorin Zweifel, hielt Rücksprache mit ihren Angehörigen und erstattete Anzeige bei der Polizei.