Kultur in Ratingen : Krimiautorin ist zu Gast im Tragödchen

Ratingen Das Ratinger Tragödchen sorgt am Donnerstag, 30. September, ab 20 Uhr für Gänsehautmomente. Krimi-Autorin Frauke Buchholz präsentiert im Buchcafé ihren Roman „Frostmond“. Die passende Musik zur Lesung liefert die Tragödchen Band in kompletter Besetzung.

Die Autorin wurde 1960 in der Nähe von Düsseldorf geboren. Sie studierte Anglistik und Romanistik und promovierte über zeitgenössische indigene Literatur. Frauke Buchholz hat einige Zeit in einem Cree-Reservat in Kanada verbracht. Heute lebt sie in Aachen. Ihre Geschichte „Barfly“ wurde 2020 mit dem ersten Preis der „Gruppe 48“ ausgezeichnet. Kein geringerer als Sebastian Fitzek hielt vor über 500 Zuhörern bei der Verleihung des Literaturpreises „Harzer Hammer“ die Laudatio für Frauke Buchholz Krimi „Frostmond“.