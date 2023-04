Spannung pur in Lintorf Krimi-Autor Horst Eckert zu Gast bei Fans

Der 19. Roman aus der Feder des in Düsseldorf lebenden Autors ist grade mal eine Woche auf dem Markt. „Es riecht quasi noch nach Druckerei“, sagte Horst Eckert. Und auch wenn es sich bei dem Buch bereits um den vierten Band aus der Politthriller-Reihe um Kriminalrätin Melia Adan und Hauptkommissar Vincent Veih handelt, erzählt der Roman eine völlig eigenständige Geschichte. Gebannt hingen die Zuhörer an Eckerts Lippen, als er im Pfarrsaal der St. Johannes Kirche von radikale Staatsfeinden, rechten Populisten und russischem Geld erzählt, aber auch von einem Leichenfund auf einer Baustelle in der Düsseldorf Innenstand oder einer Razzia auf einem Bauernhof im Neandertal.