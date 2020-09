Frontalzusammenstoß : Drei Verletzte bei Kollision auf Kreuzung

Die Fahrerin des Audi wurde schwer verletzt. Foto: Polizei ME

Ratingen Drei Verletzte, eine Fahrerin schwer, und ein Schaden in Höhe von rund 16.000 Euro – das ist die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes am Freitagmittag in der Ratinger Innenstadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Angaben der Polizei wollte eine 52-jährige Ratingerin gegen 13.35 Uhr mit ihrem Audi von der Mülheimer Straße nach links in den Hauser Ring abbiegen. Dabei übersah sie einen 62-jährigen Ratinger, der mit seinem Ford die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurden die Audi-Fahrerin schwer und der Ford-Fahrer, sowie seine Beifahrerin, eine 53-jährige Ratingerin, leicht verletzt.

Die schwerverletzte Audi Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb. Die beiden leichtverletzten Insassen des Fords wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt.

(RP)