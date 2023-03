Wirtschaft in Heiligenhaus Kreissparkasse sieht bei sich keine Risiko-Staatsanleihen

Nach der Zinswende fallen jedoch die Kurse dieser Papiere besonders stark; mit jeder Zinserhöhung der Zentralbank geht es weiter abwärts. Daraus resultiert der Abschreibungsbedarf, der den Jahresüberschuss einer Sparkasse mindert. Aus diesem werden unter anderem die Vereine und Initiativen der Region unterstützt. Am Ende ihrer Laufzeit können Staatsanleihen zum 100-prozentigen Nennwert zurückgegeben werden, was die vorherigen Wertkorrekturen ausgleicht. In der Zwischenzeit allerdings wären sie nur mit einem hohen Verlust zu verkaufen. Da die Kreissparkasse Düsseldorf die festverzinslichen Anlagen erst wieder seit gut einem Jahr – seit dem Anstieg der Zinsen – aufstocke, gebe es keine kritischen Anlagen, sagte der Sprecher. Und: „Zudem haben wir bei den Anlageentscheidungen ausschließlich gute und beste Bonitäten gewählt und werden diese Positionen bis zur Fälligkeit im Portfolio halten.“