Tradition in Heiligenhaus Sparkasse organisiert Blutspendetermin

Mittlerweile ist es Tradition, dass die Kreissparkasse Düsseldorf ihre Kundenhalle für Blutspendetermine bereitstellt: Thomas Meuser, Gebietsdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf, und Daniela Chimento, stellvertretende Leiterin des Beratungs-Centers Heiligenhaus, öffnen am letzten Juli-Mittwoch (31. Juli) die Türen der Kundenhalle in Heiligenhaus und laden ab 14 Uhr zur Blutspende. „Unsere Krankenhäuser brauchen dringend Blutpräparate, für Unfallopfer und Not-Operationen“, sagt Chimento. „Gerade in den Sommerferien rückt das überlebenswichtige Thema aufgrund von Urlaubsreisen schnell in den Hintergrund.“ 15.000 Blutspenden werden täglich bundesweit benötigt. Städtische Kliniken berichten, dass akute Unfallopfer mehr als 20 Blutkonserven benötigen. „Die mit sechs Wochen relativ kurze Haltbarkeit erfordert regelmäßig unser Handeln, damit etwa Krebspatienten und Menschen, die an chronischen Herz-, Magen- und Darmkrankheiten leiden, geholfen werden kann“, sagt Chimento. Drei Faktoren kommen Ende Juli zusammen: Das Rote Kreuz bringt das Know-how mit, die Spenderinnen und Spender den ‚roten Saft‘. Wer spenden möchte, kann dies am Mittwoch, 31. Juli, zwischen 14 und 18.30 Uhr in der Kreissparkassen-Kundenhalle in der Hauptstraße 160 tun. Um Wartezeiten zu vermeiden und Infektionsrisiken zu minimieren, bitten DRK und Kreissparkasse um Online-Reservierung unter Blutspendetermine - Digitaler Spenderservice der DRK Blutspendedienste