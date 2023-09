Ehrenamt im Kreis Mettmann Dankeschön-Tag für engagierte Helfer vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit

In den Räumlichkeiten der erst 2021 eröffneten Feuerwehrschule am Adalbert-Bach-Platz 3, in denen auch die Kreisleitstelle und die Polizeileitstelle untergebracht sind, wurden am Dienstagmorgen 55 Ehrenamtliche des Aktionsbündnisses herzlich von Bezirksbrandmeister Mirko Braunheim und seinem Stellvertreter Daniel Roßmeier sowie der Direktionsleiterin der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Mettmann, Kriminaldirektorin Annette Henning, begrüßt.