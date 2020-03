Kreispolizei Mettmann stellt Kriminalstatistik vor : Enkel-Trick bereitet der Polizei Probleme

Ratingen Die Zahl der Straftaten sowie die Kriminalität insgesamt sind weiter rückläufig im Kreis Mettmann. Allerdings machen den Polizeibeamten zunehmend zwei, relativ neuartige Delikttypen Sorgen.

Es lebt sich nach wie vor sicher im Kreis Mettmann: Die Zahl der Straftaten sowie die Kriminalität insgesamt sind weiter rückläufig. Das ist die Kernbotschaft aus der Polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr, die am Montag von der Kreispolizei in Mettmann offiziell vorgestellt worden ist. Allerdings machen der Polizei zunehmend der sogenannte Enkel-Trick und „falsche“ Polizisten Sorgen.

Das Risiko Opfer von Straftaten im Kreis Mettmann zu werden ist laut Jahresbericht zur Kriminalitätsentwicklung der Kreispolizeibehörde Mettmann seit Jahren permanent gesunken. Die polizeilichen Zahlen belegen dies eindeutig: Im Vergleich zu 2018 (27.965) sind kreisweit die Straftaten 2019 (26844) um mehr als vier Prozent gesunken. Im Vergleich zum Jahre 2013 verzeichnet die Kreispolizei sogar einen Rückgang um mehr als 20 Prozent. Das veranlasst Landrat Thomas Hendele zu folgendem Satz: „Das ist die beste Kriminalitätsstatistik seit Jahrzehnten.“ In diesem Zusammenhang spricht er gemeinsam mit dem leitenden Polizeidirektor, Manfred Frorath, von „einem hervorragenden Ergebnis“. Damit liegt der Kreis nicht nur bei der Kriminalitätshäufigkeit unter dem Landesdurchschnitt.

Vergleich Wie der Jahresbericht 2019 der Kreispolizeibehörde verdeutlicht, ist Wülfrath, gemessen an der Kriminalitätshäufigkeitszahl (KHZ), die sicherste Stadt im Kreis. An letzter Stelle steht Hilden. Die „unsicherste“ Stadt liegt dennoch unter dem Landesdurchschnitt für NRW. Die KHZ beschreibt das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden.

Angesichts von Personalknappheit und der gegenwärtigen technischen Ausstattung erscheinen die Zahlen sogar „fantastisch“, heißt es. „Man muss das Ergebnis in Relation zu den beiden Größen (Personal und Ausstattung) setzen und berücksichtigen, dass wir im Vergleich zum Jahre 2000 rund 50 Beamte kreisweit weniger zur Verfügung haben“, sagt der leitende Polizeidirektor Frorath am Montag in Mettmann. Heute liegt die Sollstärke kreisweit bei 706 Beamten, diese werden jedoch nicht erreicht.