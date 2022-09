Bewerber gesucht : Kreispolizei informiert Bewerber 

Kreis Mettmann Wer sich für den Polizeiberuf interessiert, kann am Mittwoch, 28. September, mehr über Zugangsvoraussetzungen und Karrierechancen erfahren.

() Die Kreispolizei Mettmann startet eine neue Inforunde, um für den Polizeiberuf zu werben. Wie wird man Polizistin oder Polizist? Welche Voraussetzungen müssen vorliegen und was erwartet einen während des Studiums oder der Ausbildung? All diese Fragen beantwortet Personalwerberin Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann gerne persönlich – und inzwischen auch endlich wieder in Präsenz: Am Mittwoch, 28. September, findet im Dienstgebäude der Kreispolizeibehörde Mettmann, Adalbert-Bach-Platz 1, Raum 134-135, um 17 Uhr wieder eine „Info-Runde“ statt. Interessierte werden gebeten, sich bei der Personalwerberin Nicole Rehmann unter 02104/9822222 oder per E-Mail anzumelden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.