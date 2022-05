Aktion der Kreispolizei : Polizei berät auf dem Feierabendmarkt

Heiligenhaus Am bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben" waren die Beamten auch im Kreis Mettmann aktiv. In Heiligenhaus ging es um das Thema Unfallprävention.

Auch die Polizei im Kreis Mettmann beteiligte sich durch gleich zwei zielgerichtete Maßnahmen an dem Aktionstag: In der Zeit von 13 Uhr bis 19 Uhr wurden bei einer stationären Kontrollstelle an der Solinger Straße in Langenfeld durch Einsatzkräfte der Direktion Verkehr sowie von Beamten des Wach- und Wechseldienstes insgesamt 95 Verkehrsteilnehmer überprüft.