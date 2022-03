Kreis Mettmann: Phishing und die Folgen : Kreissparkasse warnt vor Online-Betrugsmaschen

Raffinierte Trickbetrüger finden Wege, an sensible Daten nichtsahnender Opfer zu kommen. Foto: dpa/Oliver Berg

Heiligenhaus Falsche Polizisten, Enkeltrickbetrüger, gefälschte WhatsApp-Nachrichten – die Bandbreite der Straftaten, an das Geld anderer Menschen zu kommen, ist riesig.

Weil Online-Banking permanent verbessert und sicherer – wie etwa durch die Zweifaktor-Identifizierung – gemacht wird, werden die Methoden der Betrüger immer dreister: Um etwa an eine TAN zu gelangen, rufen die Betrüger nach Ausspähen persönlicher Daten ihre Opfer als vermeintliche Sparkassenangestellte oder Technik-Mitarbeiter an, um den Gesprächspartner dazu zu bringen, eine Zahlung per TAN freizugeben. „In keinen Fall werden unsere Mitarbeitenden ihre Kunden nach sicherheitsrelevanten Daten am Telefon fragen“, heißt es seitens der Kreissparkasse.