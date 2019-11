Welt-Aids-Tag : Kreisgesundheitsamt weist auf HIV-Tests hin

KREIS METTMANN (RP) Im Jahr 2018 wurden in Nordrhein-Westfalen rund 2400 HIV-Neudiagnosen gestellt. 768 Menschen wiesen zum Zeitpunkt der Diagnose bereits einen fortgeschrittenen Immundefekt auf, darunter 360 Menschen mit einer AIDS-definierenden Erkrankung.

Ein rechtzeitiger HIV-Test hätte dies verhindern können. „Wir möchten deshalb alle, die Fragen zu HIV und AIDS haben, ermuntern, die kostenlose Beratung und das Angebot anonymer Tests des Kreisgesundheitsamtes in Anspruch zu nehmen“, so Dr. Rudolf Lange, Leiter des Kreisgesundheitsamtes anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember.