Autofahrer aufgepasst Neuer Blitzer im Kreis unterwegs

() Ab dem 6. September sollten Autofahrer im Kreis Mettmann noch wachsamer sein. Das Straßenverkehrsamt wird eine zweite semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage („Trailer“) einsetzen – zunächst erneut in einer einjährigen Testphase. Bereits seit Ende November 2021 stellt der Kreis Mettmann einen „Trailer“ an wechselnden Orten im Kreis Mettmann ein. Das Gerät lässt sich wie ein Anhänger bewegen und flexibel am Straßenrand aufstellen. Zumeist zwei Wochen verblieb das Gerät an einem Standort, wodurch es gelang, dort die Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße und damit auch das Unfallrisiko signifikant und nachhaltig zu senken. Die Blitzer messen überwiegend an Orten, die vermehrt von Fußgängern und Fahrradfahrern sowie besonders schutzwürdigen Personen wie Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren Menschen frequentiert werden, also an Kindertageseinrichtungen, Schulen, Altenheimen oder Krankenhäusern. Fürs Erste können Ratinger durchatmen: Der erste Blitzer-Standort ist die Elberfelder Straße in Mettmann.