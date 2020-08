An allen Standorten im Kreis Mettmann : Werkstätten suchen freiwillige Helfer

Ratingen Es gibt freie Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr und den Bundesfreiwilligendienst.Helfende Hände sind besonders vonnöten, wenn die Werkstätten, wie geplant, wieder von Corona- auf Regelbetrieb umschalten.

(RP/köh) In Zeiten wie diesen, wo man als Schulabgänger noch unschlüssig ist, welche Möglichkeiten sich für die Gestaltung der Zukunft bieten oder ob man sich mit einem „Online“-Studium abfinden will, bieten die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann Schulabgängern die Möglichkeit, die Übergangszeit bis zur Einführung eines Covid-19-Impfstoffes sinnvoll und zugleich lehrreich zu gestalten.

„In allen sechs Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Ratingen, Velbert und Langenfeld haben wir noch freie Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder für den Bundesfreiwilligendienst. Die Freiwilligen sind dabei nicht nur Unterstützer der Gruppenleiter, sondern sie sind gerade für die behinderten Mitarbeitenden eine große Bereicherung in der täglichen Arbeit“, betont Personalleiterin Birgit Sontowski.

Was die FSJ‘ler und Bufdis selbst davon haben? „Sie entwickeln ihre Persönlichkeit weiter, erleben Gemeinschaft, gestalten den Werkstattalltag aktiv mit und können sich beruflich orientieren, ausprobieren und Berufsfelder im Bereich der Behindertenhilfe kennenlernen“, so Sontowski. „Wir bieten auch gerne unverbindlich Hospitations-Tage an, an denen man austesten kann, ob so ein Freiwilliges Soziales Jahr für einen in Frage kommt.“