Kreis Mettmann : Warum ein guter Schulranzen wichtig ist

Bunt und modisch dürfen sie schon sein, die Schulranzen für kleinere und größere Schüler. Aber sie sollten eine ganze Reihe von Anforderungen problemlos erfüllen. Foto: dpa/Arne Dedert

Kreis Mettmann Durch die richtige Auswahl lassen sich vor allem Rückenschmerzen und Haltungsschäden vermeiden.

(RP) Nach den Sommerferien geht für die Kinder und Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen der Schulalltag wieder los. Um Bücher, Hefter, Pausenbrot & Co ordentlich transportieren zu können, gehört ein Schulranzen oder Rucksack zum wichtigsten Begleiter auf dem Weg zur Schule.

Doch oft birgt dieser Gefahren für die junge Muskulatur. „Fast die Hälfte aller Schulkinder hat eine Haltungsschwäche, bedingt durch eine zu schwache Bauch- und Rumpfmuskulatur. Ursächlich hierfür ist in der Regel ein Bewegungsmangel“, erklärt Dr. Peter Riess, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Helios Klinikum Niederberg. Eine solche Haltungsschwäche kann durch einen falschen Schulranzen und falsche Schulmöbel in ihren Auswirkungen verstärkt werden.

INFO Den „Ranzen für alle Fälle“ gibt es nicht Tipps im Netz: Schulranzen und Rucksäcke geben die Möglichkeit, benötigte Materialien für Kindergarten, Schule, Studium und Alltag ohne Probleme zu transportieren. Aber es gibt beachtenswerte Unterschiede, je nach genauem Einsatzzweck. Unter der Adresse www.supereltern.de findet sich ein Test aktueller Modelle aus dem Jahr 2019.

Grundsätzlich gilt: Kinder sollten nicht mehr Bücher und Schulbedarf als für den jeweiligen Tag nötig mitnehmen. Außerdem sollte der Schwerpunkt des Ranzens möglichst nah am Körper liegen. Der Tornister sollte zudem über beide Schulterblätter getragen werden, der Schulranzenrücken gut gepolstert sein und an mehreren Stellen am Rücken anliegen. Die Träger sollten verstellbar, dennoch festsitzen und mindestens fünf Zentimeter breit sein. Mindestens genauso wichtig, wie Gewicht und Form des Ranzens ist, dass sich die Kinder ausgewogen ernähren und vor allem ausreichend bewegen.

Denn häufig ist eine schwache Rückenmuskulatur für die Rückenschmerzen eines Kindes verantwortlich. „Die Muskulatur wird vor allem durch Sport trainiert. Jede Bewegung zählt: Dabei ist es egal, mit welcher Intensität dies ausgeführt wird. Klettern, springen, toben oder auch einfach mit den Eltern oder dem Hund spazieren gehen – jede Art von Bewegung ist gut und kann helfen, Haltungsschäden vorzubeugen“, so der Mediziner. Den Schulweg mal zu Fuß zurücklegen oder gezielte Übungen wie Rumpfbeugen oder Bauchmuskeltraining stärken den Rücken ebenfalls.

Anhaltende Rückenschmerzen im Kindesalter sind ein Warnsignal und ernst zu nehmen. Die Ursachen sollten immer von einem Orthopäden abgeklärt werden.