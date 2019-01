Neues Jahr, neues Team: Karin Deters ist Sprecherin der Wirtschaftsjunioren

KREIS METTMANN Weitere Wahlergebnisse: Matthias Morawetz ist neuer stellvertretender Kreissprecher, Markus Stimmler Geschäftsführer.

Vor den Wahlen blickte Mike Richter auf das auslaufende Jahr zurück. Herausragender Programmpunkt war das Großprojekt Niederberg 24h live im April. Außerdem berichtete der scheidende Kreissprecher neben den Pflichtveranstaltungen auf Landes- und Bundesebene von der Teilnahme am Neujahrsempfang in der Gebläsehalle im Landschaftspark Duisburg-Nord mit Verleihung der goldenen Juniorennadel an Stefan Kemper, die Spendenübergabe an den Verein Glückspilze, dem Jugend-Forscht-Coaching in Düsseldorf, dem WJ-Golfcup im Golfclub Velbert Gut Kuhlendahl, vom Know-how-Transfer mit Landespolitikern, der Übergabe der Weihnachtsgeschenke an den SKFM und von der Teilnahme an der Bundeskonferenz in Augsburg. Von den elf Monatstreffen fanden wieder einige bei Unternehmen in der Region statt, unter anderem in der Aha-Filiale der Sparkasse HRV, bei Edeka Hundrieser in Velbert, im Kletterpark Langenberg und bei Kiekert in Heiligenhaus.