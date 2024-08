„ModernisierungsCheck“ von ALTBAUNEU Wärmepumpen als effiziente Heizungslösung

Gut gedämmte Gebäude mit großen Heizflächen und niedrigen Heizlasten bieten die besten Voraussetzungen für den Betrieb von Wärmepumpen. Doch auch in wenig gedämmten älteren Gebäuden kann ein effizienter Betrieb möglich sein ­­– in diesen Fällen ist allerdings eine detaillierte Betrachtung des Gebäudes empfehlenswert. Hier bietet der „ModernisierungsCheck“ auf der ALTBAUNEU-Homepage wertvolle Informationen: Hauseigentümern wird ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit welchem potenzielle Einsparungen im Rahmen von Modernisierungen identifiziert und nachvollzogen werden können. Der ModernisierungsCheck betrachtet dabei die Gesamtheit des Gebäudes und zeigt die Kosten der Maßnahmen sowie die langfristigen Kostenersparnisse der Modernisierungen auf. Eine anschließende Energieberatung durch Experten bietet eine detaillierte Betrachtung des Gebäudes, Beratung und Planung.