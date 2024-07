Energiekrise ist Dauerbrenner Energiefragen treiben die Bürger um

Gerade das Internet sei da mit Vorsicht zu genießen, so die Verbraucherzentrale. „In Zeiten von Inflation und knapper Haushaltsbudgets fielen Betroffene auf der Suche nach flüssigen Mitteln immer wieder angeblichen Helfern in der Not in die Hände“, so Adelberger. Die Masche: Professionell gestaltete Internetseiten erwecken den Eindruck, einen Kredit zu vermitteln. In Wahrheit handelt es sich um eine kostenpflichtige Dienstleistung. Der Vermittler besorgt keinen Kredit, sondern bietet lediglich seine Dienste bei der Vermittlung eines weiteren „Dienstleisters“ zur Sortierung der Schulden und Gläubiger an. Gegen eine saftige Verwaltungsgebühr. Dies sei auch bei Nachsendeanträgen oder Rundfunkbeiträgen gängige Praxis unseriöser Anbieter, so die Verbraucherschützer.