Miese Masche : Polizei warnt: Trickbetrüger bestiehlt Seniorin

Niederberg Eine 81 Jahre alte Frau aus Velbert wurde Opfer eines Trickbetrugs. Ein Mann erschlich sich das Vertrauen der Seniorin, indem er sich als Bekannter ihrer Familie ausgab. Auf diese Weise erlangte er Zutritt zu ihrer Wohnung, wo er hochwertigen Schmuck entwendete.

(köh) In der Zeit von 10 Uhr bis 10.30 Uhr wurde die Seniorin in ihrem Vorgarten von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, welcher sich ihr gegenüber als ein Bekannter ihres Schwiegersohns ausgab. Der Unbekannte verwickelte die Seniorin in ein Gespräch und gewann ihr Vertrauen.