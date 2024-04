Aktion der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Tipps für eine kindgerechte und zahngesunde Ernährung

Am 18. April lädt die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit (AGZ) im Kreis Mettmann zu einem Aktionsnachmittag von 14.30 bis 16.30 Uhr in den FamilienPunkt im Forum an der Oststraße 20 in Velbert ein. Seit 1993 führt die AGZ regelmäßig Aktionen und Maßnahmen in Kitas, Grundschulen und Förderzentren durch, mit dem Ziel, Zahnerkrankungen zu reduzieren.