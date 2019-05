Ausbildung : Messen informieren nach dem Abschluss

Kreis Mettmann Studienwahlmessen für Master und Bachelor.

(RP) Schüler und Bachelor-Absolventen stehen nach ihrem Abschluss vor der Herausforderung, einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Die Studienwahlmessen Master and More (17. Mai) und Bachelor and More (18. Mai) im Boui Boui Bilk unterstützen mit zahlreichen Ausstellern und einem begleitenden Vortragsprogramm bei der Studienwahl. Die beiden bieten Studieninteressenten die Chance, mit zahlreichen nationalen und internationalen Hochschulen in Kontakt zu treten. Ebenfalls vertreten sind nach Angaben des Veranstalters Unternehmen und Organisationen mit spannenden Angeboten, wie zum Beispiel dualen Studiengängen und Praktikumsplätzen.