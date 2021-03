Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr Impfstoff : Kreis steigert Tempo bei Corona-Impfung

Blick ins Impfzentrum am Timocom Platz 1 in Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Ratingen/Kreis Mettmann 2700 statt bisher 1900 Impfdosen von Biontech stehen pro Woche bereit, um an über 80-Jährige verabreicht zu werden. Am Montag starten außerdem die Impfungen von Erziehern und Lehrern – und zwar vor Ort in Kitas und Schulen.