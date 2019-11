Studium : Skype-Vortrag für Studieninteressierte

Kreis Mettmann Kerstin Lütge-Varney erklärt via Skype, wie man bei einer Bewerbung für das bundesweite Auswahlverfahren für Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie vorgeht.

(RP) Am Donnerstag, 14. November, 16 Uhr bietet das BiZ einen Skype-Vortrag von „hochschulstart.de“ an. „hochschulstart.de“ ist Online-Serviceportal für Studienplatzbewerbungen, über die Studienplatzvergabe und was bei der Bewerbung für einen zulassungsbeschränkten Studiengang zu beachten ist.

Kerstin Lütge-Varney von „hochschulstart.de“ erklärt in ihrem Vortrag via Skype, wie man bei einer Bewerbung für das bundesweite Auswahlverfahren für Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie vorgeht und was man bei einer Bewerbung für Studiengänge mit örtlichem Numerus Clausus, wie beispielsweise BWL, Jura oder Psychologie, beachten sollte.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 14. November um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) Mettmann in der Marie-Curie-Straße 1-5 statt. Die Skype Verbindung wird über das BiZ eingerichtet. Die Zuhörer können die Referentin während des Vortrags sehen. Nach dem etwa 45-minütigen Vortrag können noch Fragen an die Referentin gestellt werden.

Alle Studieninteressierten – und natürlich auch gern deren Eltern sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Hochschulstart.de ist eine Plattform der Stiftung für Hochschulzulassung.

Sie ist zwei großen Themenkomplexen gewidmet: Der Koordinierung von Bewerbungen für Studiengänge mit örtlicher Zulassungsbeschränkung und der zentralen Vergabe der bundesweit zulassungsbeschränkten Studienplätze.