Heiligenhaus : Mit 34 auf dem Weg zum Gesellenbrief

Fachkräftemangel: Die Agentur für Arbeit will mit Möglichkeiten zur beruflichen Einzelumschulung dagegen halten.

Vorgestern lag der Brief mit der ersten guten Nachricht im Briefkasten: Fabian Krings hat die Zwischenprüfung bestanden. Der Langenfelder absolviert derzeit eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei der Heiligenhauser Firma Cremer Heizung-Lüftung-Sanitär GmbH und ist mit der bestandenen Prüfung nun einen Schritt weiter in Richtung Gesellenbrief.

Dass er auf gutem Wege dahin ist, war allerdings nicht immer so: Denn mit 34 Jahren ist er ein vergleichsweise später Durchstarter. Möglich macht das ein Qualifizierungsangebot der Bundesagentur für Arbeit, in dem im Rahmen der betrieblichen Einzelumschulung lebenserfahrene Menschen ohne Ausbildung, die aber bereits mindestens vier Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgegangen sind, eine betriebliche, auf zwei Jahre verkürzte Ausbildung in allen dualen Ausbildungsgängen durchlaufen können.